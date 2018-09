Esteve, amb un hat-trick, dona contra el Térmens el primer triomf al Solsona

El Solsona va obtenir la primera victòria de la temporada, després d'imposar-se amb un solvent 3-0 davant d'un Térmens que va ser incapaç de desplegar un joc efectiu. Els jugador solsonins van imposar la seva superioritat des del principi però eren incapaços de generar ocasions clares de gol. A deu minuts per arribar al descans, el local Esteve en va tenir prou amb quatre minuts per marcar dos gols consecutius i encarrilar la victòria per al conjunt local. Amb aquest favorable 2-0 es va arribar al descans.

A la represa, la dinàmica no va canviar i l'equip local va continuar imposant el seu ritme de joc davant d'un conjunt visitant que no es trobava còmode damunt el camp. El Solsona va veure com l'àrbitre expulsava el jugador local Garcia per doble targeta groga, al minut 71 de partit. El Térmens va aprofitar aquesta situació per apretar i buscar un gol que posés nerviós l'equip de casa, però van topar-se en tot moment amb una defensa molt sòlida i impenetrable. Ja a les acaballes, i jugant amb un jugador menys, els solsonins van aconseguir arrodonir la victòria amb el definitiu 3-0, gràcies a un altre gol d'Esteve.