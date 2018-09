El Gironella treu partit dels errors defensius del Puig-reig

Al Gironella no li va fer falta imposar la seva qualitat per derrotar el Puig-reig en el derbi berguedà. Un partit molt esperat per les dues aficions, que van viure la golejada gironellenca en un municipal de Puig-reig ple a vessar.

Fins al minut 17 de partit, els locals van gaudir d'ocasions i van dominar. El Gironella va marcar en la primera arribada, en aprofitar una sortida en fals del porter. El gol va despistar els homes de Joel Brià, que, en el minut 33, van encaixar el segon gol, també fruit d'una errada defensiva.

A la represa, el Puig-reig va canviar el sistema per contrarestar la facilitat amb què arribava el Gironella a la seva àrea. Amb tot, es va trobar un 0-3 que va tornar a néixer d'una errada en defensa. La diana de Ferran Prat va sentenciar el partit i va deixar sense capacitat de resposta un ferit Puig-reig. Els homes de Brià encaixen així al seu estadi la segona derrota de la temporada.