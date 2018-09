«He patit massa al final, no la tornaré a fer... però això ja ho vaig dir l'any passat»

Anna Serradell és de Llançà (Alt Empordà) i va fer la Matagalls amb un grup d'amics de l'Empordà i del Vallès Oriental. Ella ja en porta sis edicions a l'esquena. I ahir semblava tenir les coses clares, després d'haver fet 87 quilòmetres: «He patit massa al final... aquest any he decidit plegar, no tornaré a fer la Matagalls», deia intentant ser convincent. Però, després que els seus amics li ho recordessin, va haver d'admetre rient que «l'any passat vaig dir el mateix». Per a l'Anna, el pitjor és la nit. «És massa temps caminant de nit. Es fa molt dur! Sobretot jo, que tinc els horaris de dormir molt regulats. A les 12, ja soc al llit sempre!», exclamava. La clau per no adormir-se és no deixar de parlar. «Sempre anem xerrant, un o l'altre, per evitar que ens adormim. I, sobretot, parant a tots els avituallaments», deia.