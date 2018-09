El Joanenc sotmet el Sallent amb un gol a pilota parada

El Joanenc va endur-se un disputat derbi comarcal davant del Sallent, després d'aprofitar una jugada de pilota aturada per marcar l'únic gol del partit i sumar tres punts per continuar a la part alta de la classificació.

Ambdós equips van saltar damunt del terreny de joc amb molt ritme i una intensitat molt alta. Cap equip era capaç de dominar el joc, però els groguets sí que sabien com fer mal al rival: a través de la pilota aturada. I així va ser, ja que el local Martí Payeras va aprofitar un servei de cantonada per rematar i foradar la xarxa per inaugurar el marcador, 1-0. Charly va estar a punt d'ampliar les distàncies per al conjunt de casa, però la seva rematada va estavallar-se contra el pal de la porteria defensada per Rando. Els sallentins van apretar abans d'arribar al descans i van gaudir d'un parell d'oportunitats molt clares per empatar, però sense encert.

A la represa, el Sallent va tenir més el control de la possessió de la pilota, però sense generar perill. L'equip entrenat per Marc Viladrich va continuar amb la mateixa tònica i buscava fer mal al contraatac. El Sallent va buscar el gol de l'empat, però va topar amb una sòlida defensa local i el marcador ja no es va moure més.

El proper diumenge, el Joanenc defensarà la seva condició d'invicte a la lliga al camp del Castellar, mentre que el Sallent rebrà la visita del Masnou.