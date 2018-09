El júnior B del Manresa nota el desgast físic i perd en el debut

El júnior B va rebre en el seu primer enfrontament el Sant Josep B. L'inici de partit va ser dubitatiu per part dels dos equips, però l'alta intensitat local va fer que agafessin el primer avantatge en el marcador. Els segons deu minuts, els locals van començar donant un recital a nivell ofensiu i sent compactes defensivament, però al final del quart, al júnior se li va acabar la gasolina i els visitants ho van aprofitar per retallar la diferència. Després del descans les coses no van millorar, els visitants van remuntar el duel, i tot i que el júnior va fer un darrer quart cor-recte defensivament, dos triples pràcticament seguits en el tram final van sentenciar el partit.