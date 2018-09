Primera victòria a la lliga de l'Avià, que va recuperar l'efectivitat contra un jove Fruitosenc. Els avianesos van aprofitar el desencert del rival per demostrar tot el contrari. El primer gol va arribar fruit d'una passada a l'espai recollida per Colillas, i el segon va ser un golàs per l'escaire de Vilalta.