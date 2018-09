L'Espanyol es desfà del Llevant i ja mira a la part alta de la classificació

L'Espanyol va signar la segona victòria de la temporada contra el Llevant gràcies a un gol de Sergio García després del descans, un premi al seu major domini i insistència davant un rival que va anar de més a menys i que va disposar de poques oportunitats.

El triomf permet als blanc-i-blaus treure el cap a la zona noble de la classificació però, sobretot, reforçar el seu crèdit i la seva aposta ofensiva. Els dos equips van buscar el primer gol sense especulacions. Tots dos conjunts combinaven i temptejaven la defensa rival en els compassos inicials. Si bé el quadre granota havia començat amb un punt més d'intensitat, les forces es van igualar. I, a mesura que progressava el rellotge, l'equilibri era menor. L'amfitrió es va apoderar del pols, encara que sense punteria.

A la represa, el quadre valencià va amenaçar aviat els locals. Malgrat tot, en el millor moment del Llevant, va ressorgir l'Espanyol. Sergio García va signar l'1-0 en el minut 52 en col·locar a la perfecció una passada de Borja Iglesias. Tot va arrencar amb un robatori de Granero al centre del camp: una contra letal, ben construïda, que marcaria la resta del pols. El mateix Sergio García va estar a punt d'anotar el segon en connectar un rebuig per un tret de Baptistao. El Llevant, llançat a buscar l'empat, estava obligat a deixar espais i a córrer més riscos. La pólvora de l'Espanyol passava per un moment més dolç, com va demostrar una doble ocasió de Borja i Piatti. Rubi es va mantenir fidel a la seva aposta ofensiva.