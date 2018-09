L'Igualada ja és als quarts de la Lliga Catalana EBA

El Club Bàsquet Igualada es va endur una contundent victòria a la complicada pista del MoraBanc Andorra B, al qual es va imposar per un marcador final de 65-89. Amb aquest resultat, els anoiencs van sumar el segon triomf en el grup 7 de la Lliga Catalana EBA (el dissabte passat van derrotar el Pardinyes per 77-64 al pavelló de les Comes) i van certificar el bitllet per als quarts de final de la competició, on s'enfrontaran al Club Bàsquet Valls. El partit d'anada es posarà en marxa el proper divendres 12 d'octubre, mentre que el de tornada serà el dijous 1 de novembre.

Un cop finalitzat el matx, el tècnic dels igualadins, Jordi Martí, va explicar que, «tot i el baix percentatge en els tirs lliures i el llançament exterior, hem fet un partit força seriós en l'aspecte defensiu. El més important és la seriositat en el treball i la mentalitat de l'equip»

El proper cap de setmana, concretament el diumenge 23 de setembre, el conjunt anoienc debutarà al grup C-A de la Lliga EBA a la complicada pista del Mataró Feimat, en un matx que es posarà en marxa a partir de les sis de la tarda.



Clara victòria del Martorell

En el grup 3 de la competició catalana, el Club Bàsquet Martorell va tancar la seva participació amb una contundent victòria a la seva pista davant el Castellbisbal. El conjunt del Baix Llobregat Nord va ser molt superior ja des del principi de l'enfrontament i no va donar cap mena de possibilitat al seu rival.

En aquest grup, qui serà als quarts de final serà el Tenea Esparreguera, que en la primera jornada, el diumenge 9 de setembre, es va imposar a la pista dels del Vallès Occidental (79-82) i en la segona va fer el mateix contra els martorellencs, en un matx disputat el dimarts 11 al pavelló Ramon Martí. Ara, els esparreguerins buscaran davant el Castelldefels el bitllet per a la final a quatre del 2 i 3 de febrer del 2019.

El dissabte vinent, l'Esparreguera debutarà al grup C-A de la Lliga EBA a la seva pista contra el Quart, en un matx que es posarà en marxa a partir de les dos quarts de set de la tarda. Per la seva banda, el Martorell, que està enquadrat al mateix grup de la competició, també s'estrenarà al seu pavelló, amb el Valls, a partir de les sis de la tarda.