L'Igualada obté un valuós punt a domicili davant d'un dominador Espanyol B (0-0)

L'Igualada va sumar un punt molt bo en la seva complicada sortida al camp de l'Espanyol B (0-0). Les jugadores blanc-i-blaves van portar el domini de la pilota davant d'un conjunt igualadí ben tancar al darrere i que buscava els contraatacs per fer mal.

Les locals tenien la possessió de la pilota però no hi havia una sensació de perill contra la porteria defensada per Noelia. Tan sols l'Espanyol B va gaudir d'una bona oportuntiat per desfer l'empat en el marcador, però la porteria igualadina va enviar la pilota al travesser. A la represa, l'entrenador visitant, Jordi Torres, va fer modificacions per intentar generar més ocasions de perill. Al minut 60, Marcet va tenir la millor ocasió del partit però va fer una mala rematada quan estava tota sola dins l'àrea petita. Marina va gaudir d'una altra bona oportunitat, però la jugadora de l'Igualada es va adormir i va perdre la pilota quan encarava sense oposició la portera local. En els darrers minuts, el tècnic igualadí va optar per salvar l'empat i va fer canvis per intentar sumar punts.

La setmana vinent, les jugadores de l'Igualada s'enfrontaran al Collerense.