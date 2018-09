L'Organyà lluita enfront del líder Alcarràs però cedeix sense piles al final

L'Organyà va plantar cara al que probablement serà el millor equip de la lliga, el líder Alcarràs. La primera meitat va ser per a l'equip alt-urgellenc, que es va avançar en el marcador gràcies a un gol de Raya al minut 26. Els locals van gaudir d'un parell més d'ocasions però no van estar encertats. Abans del descans, els visitants van empatar (1-1). A la represa, quan a l'Organyà se li va acabar l'energia, l'Alcarràs ho va aprofitar per passar per sobre de l'equip local, amb tres gols més que podien haver sigut quatre si el porter local Ribó no hagúes aturat una pena màxima.

En la propera jornada de la competició, l'Organyà tindrà un desplaçament complicat al camp del Guissona, conjunt que ocupa la tercera posició i que encara no coneix la derrota.