Manresa acull dissabte l'Open Internacional d'Escacs Actius Fundació Joviat

El proper dissabte, 22 de setembre, tindrà lloc la primera edició de l´Open Internacional d´Escacs Actius que organitza la Fundació Joviat, que es disputarà a les instal·lacions de l´Escola Joviat 2 –Muralla de Sant Francesc, 39– a partir de 2/4 de 10 del matí, i amb la participa ció d´escaquistes de reconegut prestigi internacional.

El torneig té la finalitat de buscar i atraure els grans mestres internacionals perquè vagin a l´Escola Joviat i que els participants puguin gaudir i compartir un dia amb ells, veient les seves partides i comentant jugades. Les inscripcions per participar-hi són obertes fins aquest dijous, 20 de setembre, a les 8 del vespre.

La presentació d´aquest Open Internacionals s´ha fet aquest migdia a l´Escola Joviat en un acte que ha comptat amb la presència del regidor d´Esports de l´Ajuntament de Manresa, Jordi Serracanta; de la responsable de la secció d´Escacs de la Joviat, Carme Mas; i del responsable de Millora Contínua i Innovació de la Fundació Joviat; Jaume Sensat.

Jordi Serracanta ha valorat de forma molt positiva la celebració d´aquesta competició a Manresa "que mostra un cop més la riquesa esportiva del teixit esportiu de la ciutat" i ha lloat i ha agraït "l´aposta de l´Escola Joviat per l´esport en general i, en aquest cas, des fa molts anys pels escacs".



Escola Joviat, molts anys treballant per la promoció dels escacs



Des del 2008, la secció d´escacs de la Fundació Joviat és un club adherit a la Federació Catalana d´Escacs, i treballa per promocionar la pràctica d´aquest esport aprofitant la tradició que ja hi havia a l´escola; on és una activitat extraescolar des de P5 i assignatura curricular a quart d´Educació Primària. El seu gran impulsor va ser i continua essent en Jordi Teixidor, professor d´Educació Física.

Els darrers anys , l´Escola Joviat ha organitzat diversos tornejos amb èxit, destacant la Fase Prèvia del Campionat de Catalunya d´Edats i el Campionat de Catalunya d´Actius d´Edat, aquest últim va comptar amb més de 315 participants.

Jaume Sensat ha recordat el treball realitzat des de fa dos anys en l´acollida de tornejos a les instal·lacions "i ara, gràcies a l´empenta de pares i mares de l´escola i la capacitat logística de les nostres instal·lacions, fem un pas endavant per organitzar aquest open i donar-li continuïtat". Per al representant de la Fundació Joviat "la nostra voluntat és anar aconseguint recursos perquè els nostres escaquistes vagin millorant".

En el mateix sentit s´ha expressat Carme Mas que ha qualificat "d'una bona oportunitat per als nostres joves de veure i compartir una jornada amb mestres internacionals". La responsable d´Escacs de la Joviat ha afegit que "tot i que no s´ha tancat el període d´inscripció, es preveu la participació d´un centenar d´escaquistes" dels quals 8 són del centre educatiu manresà.



Participació d´escaquistes de prestigi internacional



En el primer Open Internacional d´Escacs està prevista una participació de jugadorsde diverses nacionalitats i de tot el territori català; i servirà per tancar el Circuit de 2018, fet que pot fer decisiu en la classificació final del circuït.

Actualment ja hi ha confirmada la presència dels Grans Mestres com l´armeni Karen Movsziszian, Josep Oms i Miguel Muñoz; i dels Mestres Internacionals Pere Garriga, Filemon Cruz, Arturo Vidarte i Jorge González. També hi participaran la Campiona d´Espanya en categoria sub-12 del Club Escacs Llinars, Aramí Lobo; el Campió de Catalunya sub12 del Colon Sabadell, Roger Bernadó; i altres participants de 5 nacionalitats diferents.

La competició començarà a 2/4 de 10 del matí i hi haurà 9 rondes; 5 es faran al matí i les altres 4 a la tarda, a partir de les 4. Les rondes es disputaran en un únic grup, però amb classificacions separades per edats i nivells, i el ritme de joc serà de 15 minuts + 5 segons per jugada. Totes les rondes es realitzaran amb el sistema suís Swiss Manager i no s´admetran reclamacions al respecte, excepte que l´àrbitre ho consideri necessari.

El director del torneig serà l´entrenador de la secció d´escacs, Jordi Lladó, i l´arbitratge anirà a càrrec de l´àrbitre internacional, Miguel Ramos, que estarà assistit per la àrbitra catalana Alexandra Muratet.



Premis



La bossa de premis és de més de 1.800 euros, que s´ha finançat amb microsponsors de diverses empreses i comerços del Bages. A tots els premis en metàl·lic se´ls aplicarà la retenció corresponent i, pel que fa als premis de tram, no seran acumulables.

-Premis classificació general

Campió: 450 euros + trofeu

Sots-Campió: 300 euros + trofeu

3r: 150 euros + trofeu

4t: 100 euros + trofeu

5è: 80 euros

6è: 70 euros

7è: 60 euros

8è: 50 euros

- Premis per trams d´Elo

TRAM A 2400-2250 FIDE (1r: 50 euros; 2n: 25 euros; 3r: 15 euros)

TRAM B 2249-2100 FIDE (1r: 50 euros; 2n: 25 euros; 3r: 15 euros)

TRAM C 2099-1950 FIDE (1r: 50 euros; 2n: 25 euros; 3r: 15 euros)

TRAM D 1949-1800 FIDE (1r: 50 euros; 2n: 25 euros; 3r: 15 euros)

TRAM E 1799-1650 FIDE (1r: 50 euros; 2n: 25 euros; 3r: 15 euros)

TRAM F Fins a 1649 FIDE (1r: 50 euros; 2n: 25 euros; 3r: 15 euros)

- Premis per franges d´edat

Millor sub-8 (trofeu + llibre)

Millor sub-10 (trofeu + llibre)

Millor sub-12 (trofeu + llibre)

Millor sub-14 (trofeu + llibre)

Millor sub-16 (trofeu + llibre)

Millor veterà + de 60 anys (trofeu + llibre)

- Premis per equips (4 jugadors del mateix club, exclosos GM i MI)

Campió (trofeu + obsequi a determinar)

Sots-Campió (trofeu + obsequi a determinar)



Inscripcions



Les inscripcions es podran fer fins el dijous, 20 de setembre, a les 8 del vespre, per telèfon o whatsapp al 600 66 21 95, enviant un correu electrònic a chessbages@gmail.com, o per mitjà d´un formulari web a www.joviat.cat.

Els drets d´inscripció seran els següents: general (15 euros), sub-16 (10 euros), + de 60 anys (10 euros), discapacitats reconeguts per la Federació Catalana d´Escacs (8 euros), socis de la Joviat (8 euros). El pagament es podrà fer en metàl·lic el mateix dia abans de començar o per transferència bancaria fins aquest dijous al número de compte: IBAN: ES98 0182 8618 9902 0029 9027

Per poder jugar serà imprescindible presentar el DNI o Passaport.

Més informació a www.joviat.cat, www.escacs.cat/circuit/, chessbages@gmail.com