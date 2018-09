El Manresa es refà després de la migdiada

Després de rebre dos gols el primer quart d'hora, el Manresa va treure l'orgull, ahir a la tarda, en la primera visita de la història al camp del Borges. Els de Piti Belmonte, amb un gol al primer temps de Manel Sala i dos a la represa de Brian, van capgirar el marcador desfavorable per sumar tres punts més, que serveixen per mantenir-se a la part alta de la classificació amb 7 punts, només superats pel Vista Alegre, el Viladecans i el Mollerussa, que han fet el ple en les tres jornades.

El Manresa va viure un malson inicial a les Borges Blanques. La sortida del conjunt local va agafar desprevinguts els jugadors blanc-i-vermells, que, sense pràcticament adonar-se'n, van rebre dos gols que deixaven les coses molt complicades, tot i que quedava molt partit. Els locals portaven la iniciativa davant un conjunt manresà desubicant sobre el terreny de joc. Al minut 7, en un servei de cantonada, Edu Vives es va anticipar als defensors visitants per fer l'1 a 0 de cap. Amb poc temps per reaccionar, al minut 14, una falta directa llançada des del cercle central va sorprendre Pol Busquets, que, amb una posició avançada, es va confiar massa en pensar que la pilota sortiria a fora per sobre del travesser. El sol tampoc va ajudar el porter del Manresa. I les coses encara podien haver anat pitjor, ja que, tres minuts després del 2 a 0, el mateix Pol Busquets va evitar el tercer en una rematada d'Aitor Serrano per la banda esquerra.

A l'equador del matx, el Manresa va començar a donar una imatge millor. Una primera aproximació va ser un penal molt clar comès sobre Noah quan, sol davant Xamman, va rebre una empenta d'un defensor local que l'àrbitre va considerar una càrrega legal. Aquesta acció va fer entendre a l'equip podia fer alguna cosa malgrat el resultat advers arran d'un inici per oblidar.



Arriba el primer gol

Al minut 22, Manel Sala, amb el seu brillant estil, va convertir una falta a la frontal de l'àrea en gol. El tarannà del Manresa en el partit havia canviat per complert. Al minut 38, Alsina va fer una bona assistència a Manel Sala a l'espai i l'osonenc va afusellar la pilota, que es va estavellar al pal. Un minut després, Xamman va evitar l'empat en aturar un fort xut d'Alsina. Abans del descans, al minut 40, Solernou va rematar amb el pit –de tant que va saltar no va arribar amb el cap– un córner que també va repel·lir el pal. Amb el 2 a 1, però amb bones sensacions per al Manresa, es va arribar al descans.

En una de les primeres accions de la represa, Brian va culminar una arrancades per l'esquerra amb una rematada creuada que va superar Xamman al segon pal (2-2). Era el minut 46, i al 52, en la jugada més ben trenada del Manresa, va arribar el 2 a 3. Va ser una acció iniciada al mig del camp. Noah va servir cap a Manel Sala i aquest, pràcticament sense moure's, va assistir a Brian, que va quedar-se sol davant Xamman i el va superar amb una bona definició.

La primera arribada del Borges a la segona part va ser una rematada a boca de canó de Sori que Pol Busquets va aturar de forma brillant. El porter del Manresa també va estar encertat al minut 84, quan va aturar una rematada de Miqui des de la frontal de l'àrea. En la recta final de la confrontació, el Borges va intentar reaccionar per almenys empatar. No ho va aconseguir i, en el descompte, Leandro va disposar de dues ocasions clares per arrodonir el marcador. En les dues accions, el davanter argentí va trobar-se amb dues bones aturades de Xamman, sobretot en la segona, una vaselina molt ben executada.

El proper diumenge (12 h al Nou Estadi), el Manresa tindrà una autèntica prova de foc davant el Viladecans, un dels equips que es perfila com a aspirant al títol.