El Martorell queda a les portes de la victòria en un camp molt complicat

El Martorell va cedir el lideratge després d'empatar a domicili en el complicat camp de l'Unificació Bellvitge. L'equip entrenat per Albert Nualart va patir per entrar dins del partit en els primers compassos de joc davant d'un conjunt local que va començar molt endollat i que era capaç de guanyar totes les segones jugades.

El tècnic del Martorell, Albert Nualart, va reaccionar i va fer variar el sistema, i el duel és va anivellar. Quan els martorellencs és trobaven en un bon moment, els locals van aprofitar un córner per inaugurar el marcador a mitjan primera meitat. Tot i el gol, els visitants van controlar bé el joc i van estar millors, però el gol no va arribar. Amb aquest mínim favorable per als de casa es va arribar al descans. A la represa, Nualart va fer un parell de canvis i l'equip es va acabar imposant damunt del terreny de joc. El Martorell va donar un autèntic recital de futbol i era capaç de dominar en jugades per les bandes i en accions pel centre.

Els visitants van poder empatar al minut 55, quan Pico va aprofitar una excel·lent centrada d'Abde per foradar la xarxa amb una esplèndida rematada de cap, 1-1. L'equip de Nualart va apretar l'accelerador en el tram final i va ser capaç de generar ocasions per empatar, però la mala sort i dos gols anul·lats per fora de joc van ser decisius perquè el marcador no es mogués més i ambdós equips es van repartir els punts.