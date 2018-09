«Per fer la Matagalls, cal haver fet molt entrenament i tenir molt de cap»

David Neira i Raquel Subirats, parella de Badalona, van fer la caminada amb un grup d'amics, entre els quals Toni Ventura, de Montgat. «És el segon any que la faig, i m'ha anat millor que l'any passat, tot i que m'han sortit més llagues als peus...», s'exclamava el Toni. Segons va afegir, per poder fer una travessa com la Matagalls, «cal molt entrenament i molt de cap». El David hi estava d'acord. «Has d'estar molt preparat, perquè si no la gent abandona a la meitat... has d'haver fet uns entrenaments de moltes hores, i no excessivament de quilòmetres», considerava. La Raquell constatava la duresa de la prova. «Jo és el tercer any que vinc, i cada cop ho trobo més dur», afirmava. El pitjor va ser la pujada de Monistrol a Montserrat. «Fatal, tenia pensaments d'abandonar... però al final no ho fas», deia.