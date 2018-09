El Moià suma la primera victòria a la lliga amb una golejada contra un fluix Seva

El Moià de José Manuel Prieto va sumar els tres primers punts de la temporada després de golejar el Seva. En el minut 5, Bilaly va estrenar el marcador amb un gol anotat amb la punta de la bota.

El partit avançava i el Seva, fins aleshores inèdit, veia com el Moià era molt superior. Una genialitat de Vázquez va ser aprofitada per Bilaly per fer el segon gol. Tot i quedar-se amb un home menys, el Moià va saber aguantar l'avantatge. Jan Moral va fer el tercer amb una bona definició i Coltman va arrodonir la golejada.