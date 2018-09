«La nit es fa molt llarga, però, quan surt el sol, ja et tornes a animar»

Alfons Segura i Dani Martín són dos bombers de Barcelona que aquest cap de setmana han fet la Matagalls-Montserrat. Per al Dani, ha estat la seva primera vegada. «Ha estat molt dura, la veritat. No estem acostumats a fer curses de tants i tants quilòmetres! I l'hem fet caminant, en 18 hores», explicava. Per a l'Alfons, en canvi, ha estat la seva segona Matagalls. «Aquest any, el recorregut ha estat molt més dur que el de l'altre cop que vaig participar-hi, el 2014», deia. Com es pot aguantar una caminada així? «Doncs amb molt de 'coco', i sobretot, hidratant-te bé, i anar menjant», responia l'Alfons. «La nit, sobretot, se't fa molt llarga. Has d'anar conversant, tenir paciència... i, al matí, quan surt el sol, ja et tornes a animar», afegia el Dani. «L'última pujada l'hem fet amb moltes ganes», asseguraven.