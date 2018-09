La Salle Manresa i el Navàs es tornaran a veure les cares a la final

La Salle Manresa i el Club Bàsquet Navàs, dos equips que competiran enguany a Primera Catalana, van fer bons els pronòstics i es veuran les cares en la final de la categoria B de la 30a edició de la Copa Bages masculina, que s'està disputant aquests dies al pavelló de Sant Fruitós de Bages. Aquest partit pel títol, que es disputarà el proper diumenge 23 de setembre a partir de les 17.30 hores, serà el mateix que es va donar la temporada passada i que va acabar amb victòria dels navassencs amb una cistella sobre la botzina.

El conjunt manresà va patir més del compte en els dos partits que va disputar enfront conjunts de Segona Catalana. Dissabte, l'equip dirigit per Jordi Romeu i Gerard Vilà va superar per 68-60 el Santpedor. En la primera meitat, els lasal·lians van obtenir quatre punts de marge (38-34), però en la segona no acabaven d'obrir un forat considerable i es va arribar als darrers minuts amb molta igualtat. En aquests, La Salle va posar a pista els homes més importants i va obtenir el primer triomf. Ahir, els manresans encara ho van passar més malament per tombar un altre conjunt d'inferior categoria, l'Artés B, i només ho van fer per un sol punt de diferència (59-60). Els lasal·lians, que van fer moltes rotacions constants, van estar molt desencertats en el llançament exterior, fet que els va impedir escapar-se en l'electrònic. En la darrera posessió, l'artesenc Manzanares va tenir un triple per endur-se la victòria, però la pilota no va entrar.

Per la seva banda, el Navàs va tirar endavant els seus duels amb més comoditat. Dissabte es van imposar al Berga per 73-64, en un partit en què els berguedans van sortir amb molta força i van poder arribar al descans amb empat a 32. En el tercer quart, però, els homes dirigits per Isidre Suau van fer una bona defensa i alguns contraatacs, i això els va permetre anotar un parcial de 26-15 i sentenciar. Ahir els navassencs van guanyar l'amfitrió, el Vaillant Asfe, per 52-73. En el primer quart els fruitosencs van anar per davant en l'electrònic, però en el segon el Navàs es va posar les piles i va intensificar la defensa, aspecte que els va donar el triomf.