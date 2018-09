El San Mauro pateix una injusta derrota a casa del Prat B tot i ser millor

El San Mauro va encaixar la primera derrota de la temporada després de perdre per la mínima per culpa d'un solitari gol d'Olid al minut 8 de partit i en una jugada desafortunada per a la defensa maurista. Els jugadors del conjunt groc van anar a remolc durant tot el partit però van ser molt superiors en moltes fases del joc.

A la segona meitat, l'equip entrenat per Andrés Esteban va apretar amb molta intensitat per intentar capgirar la dinàmica, però no va estar encertat de cara a porteria. Tot i la derrota, el conjunt del San Mauro té bones sensacions i la setmana vinent l'equip anoienc rebrà la visita del Sant Quirze Vallès a casa.