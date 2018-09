La Torre de Claramunt ja té gespa al camp de futbol

El president de la Diputació de Barcelona, Marc Castells, va inaugurar ahir al migdia, juntament amb l'alcalde Jaume Riba, les obres de millora i remodelació del camp de futbol de Vinçó, a la Torre de Claramunt. A l'acte també hi van participar la diputada d'Esports de la Diputació, Maite Fandos, el president de la UE la Torre de Claramunt, Cristian Merino, i Jaume Riba, segon tinent d'alcalde i regidor d'Esports, entre d'altres.

La principal actuació ha consistit en la insta·lació de gespa artificial al camp. També les execucions complementàries d'arranjament del camp de futbol, entre les quals hi ha la millora del talús lateral, una marquesina per a les grades i la millora de l'enllumenat que disposa d'una potència actual de 20.000 a tot el camp.

La Diputació de Barcelona va aprovar un ajut econòmic de 356.000 euros l'any 2016 per a la pavimentació amb gespa artificial del camp de futbol de Vinçó i un altre per import de 60.000 euros l'any 2018 per al mateix concepte, amb una inversió global de la corporació de 416.000 euros.

Durant la seva intervenció, el president Castells va destacar «els requeriments tècnics que han estat necessaris per remodelar el camp i que converteixen aquest espai en una instal·lació esportiva de màxima qualitat», i va afegir que «l'esport no només és salut, sinó també cultura i com aquests equipaments esportius es transformen en escenaris de la vida comunitària». En aquesta línia, Castells va subratllar que «tots els municipis, independentment de les seves dimensions, han de poder oferir serveis públics bàsics i equipaments de qualitat que estiguin a l'abast de tothom. La Diputació posa en valor la iniciativa i els reptes que assumeixen municipis com la Torre de Claramunt per tal de millorar el benestar i la qualitat de vida de la seva ciutadania».

L'alcalde, Jaume Riba, va agrair a la corporació el suport rebut i a tots els actors implicats en la realització de les obres de millora que han fet possible aquest nou espai, «ja que avui s'ha fet realitat un somni del municipi amb la remodelació del camp de futbol».