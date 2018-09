El Baxi ja els té tots a casa

El pivot haitià Cady Lalanne ja ha arrribat, per fi, a Manresa. Després d'un mes de laboriosos tràmits per aconseguir el visat que el permetés volar fins a Catalunya, qui ha de ser el pivot de referència del Baxi Manresa ja es va incorporar al seu nou equip. D'aquesta manera, el tècnic Joan Peñarroya té tota la plantilla a la seva disposició, exceptuant els lesionats Justin Doellman i Álvaro Muñoz.

Ahir, Lalanne va tenir una densa agenda en la seva arribada. Al matí va passar la perceptiva revisió mèdica al CIMETIR, mentre que a la tarda es va posar a les ordres de Peñarroya i es va entrenar amb els seus nous companys. Caldrà veure si l'haitià tindrà alguns minuts aquest diumenge en el darrer partit de pretemporada dels bagencs, en el qual s'enfrontaran a l'UCAM Múrcia en un matx que es posarà en marxa a partir de les 12.30 hores a Balaguer. Tot i el temps que ha calgut per l'arribada del jugador, el Bàsquet Manresa vol fer un agraïment públic al Consulat Espanyol a Miami i l'Embaixada Espanyola a Haití per la seva col·laboració per agilitzar el procés.



Avui es presenta la lliga, a Madrid



D'altra banda, l'auditori de la seu d'Endesa a Madrid serà l'escenari, avui a partir de dos quarts de dotze del matí, de la presentació de la temporada 2018-19 de la Lliga Endesa, que tindrà lloc pocs dies abans que s'alçi el teló del curs amb la disputa de la Supercopa Endesa, divendres i dissabte a Santiago de Compostel·la.

L'esdeveniment serà retransmès en directe per #Vamos, el nou canal de Movistar+ accessible per tots els abonats de la plataforma. Els mestres de cerimònia seran l'irreverent humorista David Broncano i la periodista Carol García, però hi haurà moltes més sorpreses i convidats.

Entre ells hi haurà 18 jugadors, un representant de cada equip. Pel Baxi hi serà l'ala-pivot Justin Doellman, però també cal destacar la presència de tres exmanresans: Sergio Llull (Reial Madrid), Adam Hanga (Barça Lassa) i Marcus Eriksson (Herbalife Gran Canària). La resta de basquetbolistes presents a Madrid seran Jayson Granger (KIROLBET Baskonia), Joan Sastre (Valencia Basket Club), Moussa Diagné (MoraBanc Andorra), Jaime Fernández (Unicaja), Javi Beirán (Iberostar Tenerife), Christian Eyenga (Montakit Fuenlabrada), Sadiel Rojas (UCAM Múrcia), Edgar Vicedo (Movistar Estudiantes), Pepe Pozas (Monbus Obradoiro), Alberto Corbacho (Delteco GBC), Dino Radoncic (San Pablo Burgos), Xabi López-Aróstegui (Divina Seguros Joventut), Jonathan Barreiro (Tecnyconta Saragossa) i Henk Norel (Cafés Candelas Breogán).