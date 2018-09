Divisió d'opinions sobre la nova disposició horària

Els penyistes blaugrana de les nostres comarques consultats per Regió7 tenen diferents opinions sobre el nou horari de la Lliga de Campions, el de les 18.55 h, que s'estrenarà avui amb els dos partits de la primera jornada del grup B, que enfrontaran l'Inter de Milà i el Tottenham, d'una banda, i el FC Barcelona i el PSV Eindhoven, de l'altra. Els presidents de cinc penyes blaugrana del Bages i el Berguedà han donat el seu parer sobre aquest important canvi de la UEFA.



Dues opinions favorables

Qui s'hi mostra més favorable és Josep Gomariz, president de la PB de Sant Vicenç de Castellet, qui afrima que «ho veig perfecte, ja que els estrangers tindran més oportunitats d'anar al camp per veure el partit. En canvi, per als comerciants sí que serà més difícil». Per la seva banda, Ramon Burniol, president de la PB d'Avià, reconeix que «personalment, a mi em va bé, ja que estic jubilat, però a la gent que treballa, no tant. A més, s'ha de tenir en compte que de moment només tenim un partit en aquesta hora».



Tres penyes hi estan en contra

En canvi, Ignasi Vallès, president de la PB de Sant Joan de Vilatorrada/Antoni Camps, és contrari a aquesta idea: «Ens va molt malament, sobretot per l'assistència al camp i als locals. Amb la Champions és quan ens ve més gent, i amb aquest nou horari temem que n'hi hagi menys i que, per tant, el consum descendeixi». A Toni Valverde, president de la PB de Santpedor, tampoc no li agrada el canvi: «Per a mi, anar al camp un dia entre setmana a les set de la tarda és impossible i estic segur que d'altra gent es troba en la mateixa situació que jo. Crec que actualment el negoci televisiu va per davant de l'interès dels aficionats». Finalment, Anna Calvera, presidenta de la PB de Manresa, és molt clara i explicaa que «per als que treballem ens és molt difícil combinar-ho».