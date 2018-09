La golfista Celia Barquín va ser apunyalada mentre intentava defensar-se

La golfista espanyola Celia Barquín Arozamena, que va aparèixer morta aquesta matinada passada en un camp de golf de la localitat nord-americana d'Ames, va morir com a conseqüència de les ferides produïdes per una "arma blanca" a "la part superior del tors, cap i coll" , segons ha anunciat la policia de la localitat. Collin Daniel Richards, de 22 anys, ha estat detingut com a presumpte autor de l'assassinat en primer grau.

El cap de policia d'Ames, Geoff Huff, ha apuntat que l'esportista càntabra presentava "diverses ferides" quan va ser trobada sense vida al camp de golf Coldwater de la localitat, situada a l'estat d'Iowa. Huff ha relatat que, després de descobrir el cadàver, un gos de la policia va rastrejar l'olor de Barquín fins un assentament de persones sense llar al costat d'un rierol proper al camp de golf, on Richards havia estat vivint en una tenda de campanya, segons informa un denunciant anònim.

Segons aquest mateix individu, que coneixia el sospitós, Richards havia assegurat en els últims dies que tenia "l'impuls de violar i matar una dona". Un segon conegut ha informat a la policia que Richards va arribar dilluns a casa "despentinat, cobert de sang i sorra i mullat", i que després se'n va anar.

Al campament, els investigadors van recuperar uns pantalons curts amb taques de sang i un ganivet que suposadament Richards va donar a dues persones després de l'assassinat. Aquests dos mateixos individus estaven ajudant Richards a sortir de la ciutat, però abans de marxar va demanar tornar a l'assentament per recuperar la seva tenda de campanya.

Va ser en aquest moment quan els agents van trobar l'acusat amb "diversos rascades recents a la cara", ja que s'apunta al fet que la víctima es va resistir, i "una profunda laceració a la mà esquerra que va intentar ocultar".

La golfista estudiava actualment a la Universitat Estatal d'Iowa, que ha expressat el seu condol en un comunicat en què ha recordat els èxits esportius de la jove, entre els quals figuren el campionat d'Europa. "És una pèrdua tràgica i sense sentit d'una jove amb talent i d'una aclamada estudiant", ha lamentat la presidenta de la universitat, Wendy Wintersteen.