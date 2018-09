La Joviat aposta fort pels escacs amb l'organització d'un open internacional

Ja fa força anys, la Fundació Joviat va incorporar els escacs al seu ventall d'activitats, impulsats per Jordi Teixidó, un dels professors d'educació física. Per a la seva promoció, i aprofitant la tradició d'aquest esport a l'escola (és una extraescolar i una assignatura curricular a EP4) un grup de pares i mares que tenen els seus fills jugant, i amb el suport de la pròpia Joviat, es va plantejar, fa dos anys, organitzar una fase comarcal escolar durant quatre dissabtes. Va sortir bé i això va animar a portar, l'any següent, els campionats de Catalunya per edats (federats), aprofitant la infraestructura organitzativa de la pròpia Joviat.

Aquesta secció d'escacs de la Joviat, però, no s'ha volgut quedar aquí i aquest dissabte, el gimnàs de l'escola vella acollirà el primer Open Internacional d'escacs actius amb la destacada participació de grans mestres, mestres internacionals i mestres FIDE. Jaume Sensat, responsable de Millora Continua i Innovació de la Joviat va comentar ahir a la presentació del torneig que «la intenció és que aquest open tingui continuïtat. Tot un seguit de famílies han buscat els recursos necessaris i nosaltres estem aquí al servei dels nostres alumnes que, amb organitzacions com aquesta, segur que podran seguir millorant».

Carme Mas és la responsable de la secció d'escacs de la Joviat, que des del 2008 està adherida com a club a la Federació Catalana. Ella ha dit que «volem que els nostres jugadors puguin veure com juguen grans mestres i s'hi puguin relacionar». Aquest Open Internacional de la Joviat és el dar-rer puntuable pel circuit català d'oberts internacionals (13 de ritme clàssic i 16 de ritme actiu). La dotació econòmica és de 1.800 euros en premis (el campió, 450 euros), que s'han finançat amb petits espònsors de diverses empreses i comerços del Bages.

El torneig, al llarg de tot dissabte, es jugarà en el format de nou rondes (5 al matí i 4 a la tarda) en un grup únic des de 2/4 de 10 del matí. S'establirà la classificació general i també per edats.

El regidor d'esports de l'Ajuntament de Manresa, Jordi Serracanta, va valorar molt positivament la celebració d'aquesta competició a Manresa: «Mostra un cop més la riquesa esportiva de la ciutat. S'ha de reconèixer l'aposta forta que fa la Joviat per l'esport en general i, en aquest cas, des de fa molts anys, pels escacs, que amb l'organització de tornejos com aquest es veu reforçat a casa nostra».