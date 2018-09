L'hora del berenar per al gran repte del Barça

Amb la incògnita de saber com reaccionaran els aficionats, tant els que vagin al Camp Nou, com els que veuran el partit per televisió, el Barça s'estrena aquesta tarda a la Lliga de Campions davant el PSV Eindhoven, en un horari ben atípic, quan faltin cinc minuts per a les set. Vagi com vagi, però, els blaugrana ja no disputaran cap més partit a aquesta hora en l'edició d'enguany de la màxima competició continental.

La decisió de la UEFA d'avançar alguns dels enfrontaments (dos per jornada a la fase prèvia) busca una major visibilitat de la Lliga de Campions i més audiència televisiva, encara que en alguns sectors s'ha posat en dubte que això acabi essent així.

Sigui com sigui i amb els horaris de banda el que és clar és que el Barça té entre cella i cella aquesta Lliga de Campions, després d'uns anys de sequera a Europa. El seu entrenador, Ernesto Valverde, va dir ahir que « és positiu que els jugadors tinguin com a gran objectiu aixecar la Lliga de Campions, que volem guanyar, però com els altres grans clubs». El preparador del primer equip blaugrana va instar els seus jugadors a «competir en cada partit» per afrontar una competició «diferent» en la que «no es pot fallar». En aquest sentit, el tècnic blaugrana va negar que els seus futbolistes tinguin pressió, després que la temporada passada caiguessin eliminats en els quarts de final contra el Roma: «És una altra temporada, una altra il·lusió i quan mirem enrere mirem coses que ens reforcin. Hem de fixar-nos a fer un bon començament», va afegir. En la primera fase de la Lliga de Campions, el Barça es veurà les cares amb el Tottenham, l'Inter de Milà i el PSV Eindhoven, el rival d'avui que, segons Valverde, no és el més fluix del grup. «Em sembla un bon equip, jove, que ataca bé, que és compacte i que té jugadors molt desequilibrants a dalt. Haurem de tenir cura amb això». També va recordar que el PSV és un «equip gran a Europa i al seu país». De l'horari, Valverde va dir que «és una hora diferent, es tracta d'una cosa a la que ens hem d'acostumar. Espero que la gent vingui perquè és el nostre començament i és important».

El tècnic del PSV Eindhoven, l'exblaugrana Mark Van Bommel, no es conforma amb una derrota per la mínima. Creu que amb aquest plantejament «millor» quedar-se a casa. Sabem que és molt difícil obtenir un bon resultat aquí, cada temporada passa només dues o tres vegades, cal partir d'aquesta base. És cert que el Barça no està en la seva millor forma, però també ho és que ells no necessiten jugar bé per guanyar».