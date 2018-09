El Manresa juvenil obté un empat agredolç a casa

El Manresa juvenil va empatar en el primer partit com a local davant del Lleida Terraferma B en la carrera per fer tornar l'equip a la lliga nacional. Els manresans van començar molt endollats en els primers compassos i van obrir el marcador al minut 17. Els lleidatants van obtenir un just empat abans del descans.

A la represa, els locals van aprofitar una greu errada defensiva dels visitants per posar-se per davant (2-1) al minut 86, però de nou el Lleida B va empatar a les acaballes per esgarrapar un punt.