Muñoz, Movsziszian i Oms, grans mestres entre els inscrits

? A hores d'ara ja són diversos els noms destacats que han confirmat la seva participació en aquest torneig de la Joviat. Hi ha apuntats tres grans mestres, el 'manresà' Karen Movsziszian, Josep Oms i Miquel Muñoz; també els mestres internacionals Pere Garriga, Filemon Cruz, Arturo Vidarte i Jorge González. Així mateix, i com a promeses, el campió d'Espanya sub-18 i mestre FIDE, Gerard Ayats, la campiona d'Espanya sub-12, Aramí Lobo, el campió d'Espanya sub-19 i campió de Catalunya sub-10, Daniel Salinas, i el campió català sub-12, Roger Bernadó. La Joviat hi presentarà vuit jugadors. En total s'esperen un centenar d'escaquistes de fins a sis nacionalitats diferents. El director del torneig és Jordi Lladó i l'arbitratge anirà a càrrec de l'àrbitre internacional Miguel Ramos, assistit per la catalana Alexandra Muratet.