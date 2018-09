Roberto dona els primers tres punts a l'infantil del Gimnàstic

Un solitari gol del local Roberto va servir per sumar la primera victòria en l'estrena de la competició del conjunt entrenat per Edu Castilla davant del sempre complicat Gimnàstic de Tarragona. Durant la primera meitat, ambdós equips van estar molt igualats. Roberto va ser capaç de perforar la porteria rival per inaugurar el marcador just abans d'arribar al descans.

A la represa els locals van saber mantenir l'avantatge en el marcador gràcies a la solida defensa i van deixar el conjunt tarragoní sent incapaç de perforar la xarxa escapulada. La setmana vinent els bagencs visitaran el Mataró.