Sant Joan uneix solidaritat i futbol en un torneig de base

arxiu particular

El Barça de Marc Serra es va imposar en categoria alevina arxiu particular

La recollida d'aliments per a la Creu Roja és el principal motiu de l'organització del Torneig Benèfic del Bages de futbol base que, en la seva setena edició, es va celebrar aquest cap de setmana al camp municipal de Sant Joan de Vilatorrada sota la batuta de l'empresa bagenca E-Sports i el Joanenc. Cada jugador dels equips participants (34) havia d'aportar un quilo de menjar com a inscripció per als més necessitats.

Enguany, el torneig, en les categories alevina i benjamina, va tenir un cartell de luxe, amb equips com el Barça, la Damm, el Cornellà, el Girona, el Lleida i també de casa nostra com el Gimnàstic, el Manresa, el Solsona, el Berga o el mateix Joanenc, entre altres. Després d'una marató de partits, tant dissabte com diumenge, els respectius vencedors van ser el Barça de Marc Serra en alevins (18 equips) i el Cornellà en benjamins (16 equips).