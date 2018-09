Adam Hanga: «Justin i jo som molt bons amics i les nostres dones també, considero que és bo per a la lliga tenir un jugador com ell»

El lligam directe amb el Baxi Manresa a la presentació d'ahir era clarament Justin Doellman. Tot i això, en el tret de sortida de la Lliga Endesa també es van veure cares conegudes per a l'aficionat manresà. Un d'ells era l'ex-ala de l'equip i actual jugador del Barça Lassa, Adam Hanga. Ell i Doellman van ser inseparables durant tot el matí. De fet, Hanga ens va explicar que mantenen una gran relació des que van coincidir a Manresa. «Som molt amics i les nostres dones també. Des que vam coincidir a Manresa hem estat en contacte contínuament. De fet, les nostres dones són molt amigues i fan viatges juntes», explicava Hanga. Pel que fa a competir de nou contra Doellman, l'hongarès va assegurar que «és bo que un jugador com ell torni a la lliga. Segur que serà especial jugar l'un contra l'altre».

L'hongarès també es va mostrar molt content pel retorn del Baxi a l'ACB. «Crec que el Manresa es mereix tornar a la lliga després d'haver viscut anys molt bons. Estic molt content de tornar a competir contra ells, encara que és una pena perdre'm el partit del Congost». Cal recordar que el Baxi s'enfrontarà al Barça en la segona jornada de lliga i que Hanga no podrà disputar el partit, ja que s'està recuperant de la lesió al genoll esquerre.



Agraïment etern

D'altra banda, també vam poder parlar amb el base estrella del Reial Madrid i també ex-jugador manresà, Sergi Llull. El de Maó va confessar que «li dec molt al Manresa» i que per a ell és «un orgull que un equip com aquest torni a la competició». Llull va ser una de les principals atraccions de la presentació. El base balear començarà la temporada des de l'inici, després d'una greu lesió que el va apartar quasi tota l'anterior de les pistes.

Finalment, Marcus Erikson va ser el darrer amb passat manresà que va voler expressar unes paraules sobre el retorn del club a l'ACB. «Manresa és un històric de la lliga. Me n'alegro que hagin tornat tan ràpid i els desitjo molta sort aquesta temporada». L'actual jugador de l'Herbalife Gran Canària va assegurar que el Baxi «té un gran equip aquest any i crec que ho farà bé». Respecte a jugar novament al Congost, el suec va confessar que «sempre és un plaer tornar, encara que és difícil com a rival. L'afició pressiona molt i per als rivals no és fàcil. Els dos anys que vaig viure a Manresa van ser molt bons», recordava.

Els tres jugadors tenen marcat en el calendari el partit al Congost. Això sí, com comentàvem, Adam Hanga no podrà gaudir d'aquesta experiència perquè quan es disputi el partit del Barça al Congost el seu genoll encara no estarà del tot recuperat. De fet, Hanga només ha jugat una vegada al pavelló manresà com a visitant perquè les lesions així ho han volgut les darreres temporades.