El Barça no fa invents i Valverde fa jugar els titulars

? Amb el clàssic 4-3-3, el Barça va fer front al duel amb el PSV. Valverde va utilitzar, d'entrada, els que considera jugadors titulars. Al davant, Messi va actuar per la dreta i Dembélé per l'esquerra, encara que el francès es tancava més per donar pas a les pujades de Jordi Alba. Fent això, en algun moment fins i tot el mateix Dembélé es feia nosa amb Coutinho, que jugava d'interior esquerre. El PSV, per la seva banda, va fer un dibuix força clàssic en ell, el 4-2-3-1, amb De Jong fixant els centrals i Lozano venint del darrere en les accions de contracop, que en més d'una ocasió van sorprendre.