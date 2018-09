El Baxi Manresa regala una lliçó d'elegància en el tret de sortida de l'ACB, a Madrid

El Baxi Manresa va triar Justin Doellman per representar el club en la presentació de la temporada 2018-2019 de la Lliga Endesa. Una elecció encertada, tenint en compte que el Capità Amèrica va ser un dels jugadors més divertits de la gala i un dels més simpàtics. Una combinació de serietat amb diversió i elegància que va resultar ser un bon còctel de representació per al Baxi Manresa. A més, per al de Cincinnati no era un escenari nou, ja que també va representar el club la temporada 2011-2012.

La seu d'Endesa, patrocinador principal de la lliga, va tornar a ser el centre del bàsquet espanyol. Un any més, la seva festa d'inauguració de la nova temporada va posar el llistó encara més alt per l'original presentació i l'èxit de la convocatòria.

L'humorista David Broncano i la periodista Carol García van ser els encarregats de dirigir una gala plena de discursos, entrevistes, vídeos, música, però sobretot molt humor. El conseller delegat d'Endesa, José Bogas, va destacar que en la companyia segueixen «absolutament compromesos amb aquest patrocini». «M'identifico amb molts valors del bàsquet i m'enorgulleixo que patrocinem alguna cosa en què creiem. Hem resolt alguns problemes excepcionalment bé i això demostra el gran nivell no només del bàsquet espanyol, sinó també dels seus dirigents», va agrair. Les paraules del president de l'ACB, Antonio Martín, van recollir l'esperit animós de l'eslògan «Comença la veritat. Tornem per», va assegurar, «despertar els aficionats».



Els dos conceptes per excel·lència durant la gala d'ahir. La presència de David Broncano ja augurava una divertida presentació, però l'ajuda dels jugadors va permetre viure 60 minuts de diversió barrejada amb bàsquet. I en aquest context Justin Doellman va trencar la imatge d'home seriós. El nord-americà va ser un dels que més va seguir el joc de Broncano a l'escenari.

En aquest sentit, una vegada feta la protocol·lària presentació dels màxims dirigents de la lliga i d'Endesa, els jugadors van anar pujant de dos en dos a l'escenari. Així, seguint l'ordre d'enfrontaments de la primera jornada, Doellman va pujar a l'escenari amb Édgar Vicedo, representant del Movistar Estudiantes, primer rival manresà a la lliga.

La posada en escena consistia en una sèrie de preguntes desenfadades per part de Broncano. L'humorista va jugar amb el fet que Doell-man no domina l'espanyol per fer una entrevista en anglès, càrregada d'humor. Doellman no només es va limitar a riure, sinó que també va mostrar el seu humor per regalar moments divertits al públic.

La sagacitat del còmic va treure el costat més divertit de les 18 estrelles de la Lliga Endesa presents en l'esdeveniment: Sergio Llull (Reial Madrid), Jayson Granger (KIROLBET Baskonia), Adam Hanga (Barça Lassa), Marcus Eriksson (Herbalife Gran Canària), Joan Sastre (València Basket Club), Moussa Diagné (MoraBanc Andorra), Jaime Fernández (Unicaja), Javi Beirán (Iberostar Tenerife), Christian Eyenga (Montakit Fuenlabrada), Ovie Soko (UCAM Múrcia), Edgar Vicedo (Movistar Estudiants), Pepe Pozas (Monbus Obradoiro), Alberto Corbacho (Delteco GBC), Dino Radoncic (Sant Pau Burgos), Xabi López-Arostegui (Divina Assegurances Joventut), Jonathan Barreiro (Tecnyconta Saragossa), Henk Norel (Cafès Candeles Breogán) i Justin Doellman (Baxi Manresa).



La presentació de la temporada oficial va exhibir una imatge molt més moderna i propera als seguidors més joves. La modernitat és la nova pell de l'ACB. Una imatge més actual, que es va poder notar ja en l'acte presentat per Carol García i David Broncano, però que va més enllà. Les pistes, les noves samarretes, els horaris dels partits, tot està encaminat per arribar a més aficionats i seguir creixent.

Ja ho deia el seu president, Antonio Martín: «Volem despertar-nos per despertar el públic del bàsquet. Aquest és l'objectiu fonamental. Que la gent vegi que aquesta és una competició plena de veritat i que aquesta veritat sigui el somni de molts. Aquí veuran bàsquet i bàsquet del bo».

L'única novetat destacable és el canvi d'horari del partit estrella que es podrà seguir pel nou canal de Movistar, #Vamos, a partir de les 19.15 h. La plataforma va confirmar el fitxatge com a presentador de Sitapha Savané, que, juntament amb Navarro i Mumbrú, ha deixat les pistes aquest estiu.

Ara sí, el motor ja està en marxa i la competició està a punt d'arrencar. La Supercopa Endesa alçarà el teló aquest divendres i després arribaran la Lliga Endesa i la Copa del Rei. Així doncs, a Santiago de Compostel·la, la Supercopa Endesa serà el primer plat del que serà una emocionant i competida temporada a l'ACB.

Les semifinals del torneig es disputaran divendres a casa de l'Obradoiro. Primer, Baskònia i Barça jugaran a les 19 h i, després, el Reial Madrid s'enfrontarà al conjunt local a partir de les 21.30 h. La final serà el dissabte a les 19.15 h.

Així doncs, el cap de setmana següent serà el torn del Baxi Manresa i de la resta d'equips. El Barça Lassa obrirà la competició el dijous 27 (21.30 h), mentre que el torn del Baxi en la primera jornada de lliga serà el diumenge 29 a la pista del Movistar Estudiantes (12.30 h). Veurem si, realment, la lliga aconsegueix despertar l'emoció pel bàsquet. D'arguments n'hi ha, i de ganes, també.