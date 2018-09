Leo Messi demostra tenir fam per aixecar 'l'orelluda' amb un hat-trick al PSV

Messi va avisar a l'agost, amb motiu del Trofeu Gamper, que enguany, com a primer capità, volia aixecar la Lliga de Campions. Ahir, en l'estrena d'aquesta competició, l'astre argentí va demostrar la fam que té per aconseguir el preuat trofeu, amb un hat-trick marca de la casa. Primer va anotar amb un magistral llançament de falta, i després de fer el segon Dembélé, va arrodonir el marcador amb dos gols més, finalitzant bones combinacions dels seus companys. Al final, un 4 a 0 del Barça sobre el campió holandès, el PSV Eindhoven, que va mostrar bones maneres però insuficients per superar el talent de Leo Messi.

Després de la mala experiència d'Anoeta, Ernesto Valverde va alinear l'equip de gala, amb el debut de Philippe Coutinho a la Champions, ja que l'any passat no va poder jugar perquè va disputar la prèvia amb el Liverpool abans d'arribar al Camp Nou.

D'entrada, els blaugrana van tenir dificultats per superar la defensa en zona del PSV, amb els jugadors molt endarrerits esperant les seves oportunitats a la contra. El Barça es veia incòmode en les transicions defensives, quan la velocitat de Lozano i de Bergwijn va posar en més d'una dificultat la parella de centrals barcelonistes (Piqué, Umtiti), que no van estar gaire fins, especialment el francès. I és que el PSV de Van Bommel té més gust pel joc que el que tenia el seu entrenador com a futbolista. La primera ocasió va ser de l'uruguaià Gastón Pereiro, que va caçar un rebuig dins l'àrea i va estar a punt de sorprendre Marc André Ter Stegen (min 8). Els de Valverde dominaven però no trobaven espais quan arribaven a l'àrea visitant. La connexió letal, la que protagonitzen Coutinho i Messi, era la que havia de desfer l'embolic, i a la primera que van tenir, el brasiler va inquietar Zoet (min 11). Va avisar Bergwijn, amb una rosca que va sortir al costat del pal esquerre de la meta local (min 14), i Suárez amb una remada al lateral de la xarxa (min 20).

El Barça tenia la pilota però li faltava consistència i desequilibri. Passada la mitja hora, el porter local va servir llarg per a Dembélé i el davanter en un llarg eslàlom va forçar una falta a cinc metres de la frontal. Va arribar el moment Messi; l'argentí va acaronar la pilota i aquesta va volar a mil revolucions i es va allunyar cada vegada més del porter Zoet entrant per l'escaire esquerre. Era l'1-0 en el 32.

Fins al final del primer temps, el Barça ja dominava més, encara que l'única oportunitat va ser una rematada desviada de De Jong pràcticament amb el temps exhaurit.



Dembélé fa el segon

A la represa, malgrat manar al centre del camp, el Barça semblava encallat, amb un baix ritme de joc. No obstant això, les millors ocasions seguien sent per al Barça amb Messi i Coutinho com a protagonistes. Més endavant, Luis Suárez, amb una gran vaselina, va estavellar la pilota al travesser (min 68).

Tots els temors del Barça es van dissipar quan va aparèixer una de les seves estrelles. Dembélé va realitzar un magnífic control, va deixar dos rivals enrere i jugant amb espais va demostrar el seu caràcter letal. Un canvi de ritme li va donar avantatge i el seu cop de dreta va ser impossible per al porter (2-0, min 75). I dos minuts més tard, Messi va tancat la persiana del partit en culminar una gran jugada col·lectiva en la qual també van intervenir Luis Suárez i Ivan Rakitic (3-0).

Malgrat l'expulsió d'Umtiti en el minut 79 per doble amonestació, el Barça no va tenir dificultats per sumar la primera victòria europea del curs i fins i tot va augmentar la diferència per mitjà novament de Messi, que va rebre una passada de Luis Suárez dins l'àrea i va batre Zoet en el 87 per fer el 4-0.

Al final del partit, Valverde va reconèixer que era un alleujament tenir Messi «i un problema per a l'equip que no el té. És un jugador decisiu i no es cansa de fer hat-tricks. Converteix en rutinari el que és extraordinari. El que més m'ha agradat del partit amb el PSV és que hem corregit algun problema que vam tenir a Anoeta. Els holandesos són molt ordenats».