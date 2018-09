«No sé si serem la sorpresa, però sí que competirem en cada partit»

El jugador de Cincinnati ja va representar el club en la presentació oficial de la temporada 2011-2012 de la Lliga Endesa. Un curs en què l'ala pivot nord-americà va ser fitxat procedent de l'Alacant i va explotar com a jugador a la pista del Nou Congost

Justin Doellman, flamant fitxatge del Baxi Manresa aquest estiu, va ser el representant de l'equip manresà a la presentació de la Lliga Endesa 2018-2019. El Capità Amèrica s'està recuperant d'una lesió al tríceps sural esquerre que li farà pedre's l'inici de temporada amb l'equip. Tot i això, el nord-americà no va amagar les ganes de començar a competir.



En primer lloc, com es troba de la lesió?

Les sensacions són bones. Encara em queden unes dues setmanes. La feina de recuperació que estem fent al club és bona, anem millorant dia rere dia. Em sento bé.

Creu que pot arribar al cent per cent quan es reincorpori a l'equip?

No, al cent per cent és difícil, però ja veurem. Estic fent natació, molta bicicleta, així que estic cuidant bé el meu fons. Espero tornar aviat i estar llest per donar el màxim.

Què suposa per a vostè representar el Baxi en aquesta presentació?

És fantàstic. Sóc ex-MVP de la lliga i representar el teu equip a qualsevol lloc, per a qualsevol funció, és sempre una sensació positiva. Estic molt content de tornar a la lliga, tant per mi, com per la meva família.

S'ha retrobat amb excompanys d'equip com Adam Hanga. L'hem vist molt proper a ell. Realment tenen molt bona relació, oi?

Tenim una gran relació, sí. És un bon noi. Estem sempre en contacte i les nostres dones tambe són amigues.

Tornant a la competició, com ha vist l'equip a la pretemporada?

Doncs l'he vist molt bé, molt competitiu en tots els partits. La pretemporada serveix per trobar el ritme, provar nous sistemes, i l'entrenador està fent una bona feina.

Veu l'equip preparat per començar la lliga?

Sí, i tant. Encara queden dues setmanes però anem pel bon camí. Esperem començar la temporada amb victòria.

Pot ser el Baxi Manresa la sorpresa d'aquesta temporada?

No ho sé, realment. Tenim bons jugadors, molts coneguts a la lliga. No sé si podem sorprendre, però sí que serem competitius en cada partit.

Cady Lalanne ja està entrenant amb l'equip. Sens dubte, ha de ser un jugador fonamental aquesta temporada. Què creu que us pot aportar?

Sí que és bo que l'equip estigui al complet. Tenir un jugador del seu tamany, amb les seves condicions, és important. Veurem com s'integra a l'equip i què ens pot aportar, però estic segur que ens ajudarà.

Com estan sent els seus primers dies a la ciutat de Manresa?

Honestament, per a la meva família i per a mi és una gran ciutat. És petita, i per això també és més fàcil per a nosaltres. Al final he de concentrar-me en el basquet i viure en ciutats com Manresa és una ajuda.

L'equip puja de la LEB, però s'ha construït un grup amb jugadors de nivell i amb experiència com vostè o Alex Renfroe. Tenint en compte això, quin és el principal objectiu?

Sí, hem signat bons jugadors, i també tenim joves amb talent. L'objectiu és no patir, poder estar a la zona mitja na de la taula. Fins que no comenci la temporada no podem assegurar res, però ja et dic que l'objectiu principal és no patir.

Com veu la idea Justin Doellman que l'equip torni a jugar per a ell?

Ja sabem que el Capità Amèrica és fort a Manresa i és un plaer ser un jugador important. Jo només volia tornar a Espanya. Román Montañez em va trucar i és una gran situació per a mi.

Pel que fa a la lliga, veu que els equips de la zona mitjana i baixa de la taula han millorat o, contràriament, creu que hi ha molta diferència amb els equips de play-off?

Evidentment. Hi ha equips com l'Andorra que segueixen millorant i són un bon exemple d'evolució. Aquesta és una de les millors coses d'aquesta lliga. Sempre hi ha equips que poden sorprendre els més forts. És una lliga molt competitiva.

Vostè ja es va mostrar encantat amb el seu entrenador, Joan Peñar-roya. Després de compartir uns dies amb ell, què espera de vostè?

Sí, com ja vaig dir el dia de la meva arribada, crec que és un molt bon entrenador, que havia estat jugador del Manresa i que, per tant, entén què s'ha de fer per guanyar partits. A més, crec que tenim les peces per fer una bona temporada. La plantilla m'agrada molt, hem de treballar junts per fer un gran equip i, fins i tot, aspirar als play-off. A veure què passa. Ara ja tenim Lalanne i esperem recuperar els lesionats per treballar tots junts.