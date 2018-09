El judo bagenc i moianès no falla a la cita amb el torneig Ciutat de Girona

?El Pavelló Municipal de Girona-Fontajau va acollir la desena edició del Conrgrés Internacional de Judo Ciutat de Girona, en què hi van participar 160 judokes de tot Catalunya, França i de clubs d'arreu de l'Estat. El Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès no hi va faltar, amb un grup important de judokes infantils, cadets i júniors acompanyats dels seus respectius professors i entrenadors. Enguany hi va haver diferents ponències, fonamentalment la de Fred Demontfaucon (campió del món el 2001 i medalla olímpica a Sydney 2000), juntament amb Hector Nacimiento (entrenador olímpic a Rio 2016) i Vicente Carratalá (director de l'Escola Federativa de la Federació Espanyola de Judo).