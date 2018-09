L'Igualada HC vol pujar un graó més

El teló de l'OK Lliga, la màxima categoria de l'hoquei sobre patins estatal, s'aixecarà dissabte al pavelló de Les Comes de la capital de l'Anoia amb un interessant matx. A partir de les vuit del vespre, l'Igualada Rigat Hoquei Club mesurarà aptituds amb un altre històric de la competició: el Club Patí Vic. Un plat fort per iniciar la lliga que ha de permetre als arlequinats advertir als oponents que, enguany, el curs del retorn de Ton Baliu, Les Comes serà un bastió inexpugnable.

La temporada que s'iniciarà demà passat és l'última de la competició amb l'actual número d'equips i format competitiu. La reestructuració de la categoria aprovada aquest estiu comportarà la reducció del número d'equips presents a l'OK Lliga per al curs esportiu 2019-2020 i la recuperació dels atractius i emocionants play-off pel títol, amb un sistema encara no determinat però que pretén ser molt participatiu i implicar els dotze equips que no ocupin plaça de descens. Per adoptar aquest nou format, l'OK Lliga passarà dels actuals setze equips a catorze. Així doncs, aquesta temporada, en finalitzar la lliga, perdran la categoria els quatre darrers classificats i només pujaran els dos primers de l'OK Lliga Plata.

Les prestacions de l'equip arlequinat van superar el curs passat les previsions inicials. Els de Ferran López van signar una meritòria sisena posició a la lliga, van competir per accedir a la final de la Copa del Rei i van ser eliminats a vuitens de final a la Copa de la CERS. El retorn del mig Ton Baliu referma el projecte esportiu de l'Igualada Rigat HC, que ha mantingut a l'equip tots els jugadors determinants i ha configurat una plantilla que barreja l'expertesa dels joves veterans Elagi Deigt, Met Molas, Uri Vives i Sergi Pla amb la fam competitiva dels prometedors Roger Bars, Tety Vives i Jordi Méndez. Elagi Deitg, el guardià de la porteria arlequinada durant la darrera dècada i capità de l'equip durant els dos anys d'absència de Ton Baliu, assenyala que «la barreja de jugadors experts però en el seu moment àlgid i de joves afamats ens hauria de donar un potencial enorme». «Ens trobem davant una de les plantilles més completes que ha tingut l'Igualada els últims anys», sentencia.



Ser més competitius i ambiciosos

Ferran López inicia la quarta temporada a la banqueta arlequinada. El de Sant Sadurní d'Anoia considera que «els resultats esportius de la temporada passada es deuen a la suma de la feina acumulada i a la voluntat de tots de voler millorar i créixer cada dia». López defineix l'equip d'enguany com «equilibrat i dotat de tot tipus de recursos. A més, presenta una combinació d'edats que m'agrada». Però l'entrenador ha manifestat durant l'estiu, al lloc web de l'entitat, que «l'equip ha de demostrar aquest any que hem après a competir». Ferran López detalla a Regió7 el significat de les seves paraules. «Una cosa és jugar i l'altra competir. I a mi m'agrada que els meus equips competeixin. Crec que en aquest aspecte hem fet una bona evolució les darreres temporades». «Competir vol dir tenir una ambició real de milorar cada dia, en cada partit, en cada entrenament, en cada exercici. Inicialment vaig detectar aquesta mancança a Igualada i aquesta ha estat una de les meves prioritats des que dirigeixo l'equip», conclou. Una progressió que el tècnic sadurninenc vol completar per recollir-ne els fruits. Elagi Deigt constata que «la temporada passada encara vam patir baixades de tensió durant els partits». «Per exemple, sovint iniciavem les segones meitats fluixos mentalment. Volem eliminar aquestes desconnexions», certifica.

Manel Burón, president de l'Igualada Hoquei Club, mostra prudència pel que fa als objectius esportius de l'equip. «Hem d'anar pas a pas i el nostre primer objectiu és sumar els 32 punts que ens garantiran la permanència a l'OK Lliga», afirma. Feran López assenyala que «pel que fa a l'equip, consideraré bona la temporada si detecto il·lusió i treball cada dia en els meus jugadors». «Per obtenir resultats en forma de títols o finals hem de fugir d'ells», rebla.

Tot i la sentència anterior, López es mostra ambiciós. « En primer lloc, hem de fer valer que Les Comes és casa nostra. Això s'ha de notar. Però no renunciarem a guanyar tots els oponents i a totes les pistes on juguem». «Evidentment, tenim com a objectiu ser a totes les fases finals possibles: la de la Copa del Rei, la de la Copa de la CERS, però hem de centrar-nos en tot allò que poden controlar i depèn de nosaltres: treball, actitud, esforç, compromís, etc.», ratifica.

A més del l'anhelat retorn de Ton Baliu, la plantilla arlequinada ha registrat dues baixes: Gerard Miquel ha estat cedit al Vendrell, un altre equip de l'OK Lliga, i Oriol Prat al Capellades, de Primera Nacional. Ferran López explica que «són dos casos diferents. Gerard Miquel té un marge de creixement brutal i creiem, d'acord amb el jugador, que per assolir-lo necessita jugar molts minuts. La cessió d'Oriol Prat respon a un problema de conciliació dels seus horaris d'estudi amb els de les sessions preparatòries. La cessió també es va consensuar amb el jugador».



Atreure més públic a Les Comes

Tal com assenyala Manel Burón, l'Igualada HC «manté una massa d'associats estable, d'unes tres-centes persones. L'assistència mitjana als partits del primer equip s'apropa als 450 espectadors, que es doblen en els partits més atractius de la temporada». Elagi Deitg considera que aquesta temporada «podem enganxar a més espectadors. El retorn de Ton Baliu ens pot ajudar». Burón confirma la necessitat de trobar més recolzament del teixit empresarial de la ciutat i de la comarca. «Amb un patrocinador vinculat per a quatre o cinc temporades podríem ser més ambiciosos», sentencia.