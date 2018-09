El Reial Madrid debuta amb un triomf contra la Roma

El Reial Madrid va iniciar una nova edició de la Lliga de Campions amb victòria, en aquesta ocasió davant la Roma, a la qual va derrotar amb un resultat de 3-0, en un matx disputat a l'estadi Santiago Bernabéu.

El marcador no es va moure fins al final de la primera meitat, quan Isco va enviar la pilota al fons de la porteria amb un gran llançament de falta. Al minut 58 va arribar el segon dels blancs, quan el gal·lès Gareth Bale va aprofitar una passada a l'espai del croat Luka Modric per batre el porter rival amb un xut creuat. Finalment, en el temps de descompte, Mariano, que havia entrat en substitució de Bale, va rebre una assistència de Marcelo i va marcar el tercer i definitiu gol amb un xut des de fora l'àrea.



Derrota del València a casa

Per la seva banda, l'altre equip estatal que jugava ahir, el València, es va estrenar amb una derrota per 0-2 a Mestalla davant un dels favorits al títol, la Juventus de Torí de Cristiano Ronaldo, que només va durar 29 minuts sobre el ter-reny de joc, ja que va ser expulsat per conducta antiesportiva. El duel es va decidir des dels onze metres, ja que, al minut 45, el bosni Miralem Pjanic va transformar un penal per avançar el seu equip. Al 51, novament Pjanic va anotar una pena màxima i va establir el 0-2 definitiu. Al minut 97, els valencians van tenir una gran oportunitat per retallar distàncies, però el porter polonès Szczesny va aturar el penal llançat per Parejo.