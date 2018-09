Els Benet Games tenen com a novetat un concurs de vídeos esportius casolans

Més de 40 activitats i proves esportives, 25.000 visitants i 15.000 nens en els esdeveniments infantils i 2.100 en els d'adults. Aquestes són les xifres de la quarta edició dels Benet Games celebrats l'any passat i que enguany, els organitzadors, l'Ajuntament de Sant Fruitós conjuntament amb Ocisport, tenen la intenció d'igualar o fins i tot superar els dies 6 i 7 d'octubre.

Els Benet Games és un festival d'esport natura i música a l'aire lliure per a l'àmbit familiar. La principal novetat d'enguany és el concurs anomenat Real Vídeo Stories en el qual els participants han d'enviar una gravació feta mentre practiquen algun esport de forma col·lectiva o individual.

Hi haurà espais ben definits d'aventura (Benet Fit Games, cavalls, laberint de palla, la meva primera bicicleta, piràmide d'escalada, ponis i pont tibetà, pus bike, push bike trial, rocòdrom, tirolines, trenet de trikes, trikes i woodpark), tendències (longboard, patinet, pumptrack, skate, tarp surt i videojocs), aire (estreme ball, inflables i taller d'estels), infantil (taller de frisbee, karts elèctrics i segway), aigua (bateig de submarinisme, barquetes, espai salut, paddel surf, taller de percussió, zona chill out i water ball), en cinc zones de Sant Fruitós, el parc del Bosquet, plaça Alfred Figueras, camp de futbol i el pavelló municipal. Per participar en les activitats s'utilitzarà la moneda oficial, el Benet (equival a un euro).

Pel que fa a les proves esportives, es farà el Kia Race d'obstacles amb dues distàncies, 5 i 14 km amb fang, aigua i diversió; la super cursa del club Super3 per a nens i nenes de 6 a 14 anys, la caminada solidària en benefici de la construcció del nou hospital de dia d'oncologia d'Althaia, una cursa del campionat d'Europa de biketrial i la primera prova de la Copa Catalana de ciclocròs Gran Premi Regió7. També hi haurà música (grup Nebula) i animació de balls amb coreografiats a càrrec del gimnàs Fitdance i V2O i l'escalfament per al Kia Race del Vela Club Fitness. També hi haurà diverses exhibicions i la festa dels colors dinamitzada per les Piscines Municipals de Manresa (dissabte 19 h).

Presentació al Bosquet



Avui s'ha fet la presentació al Bosquet; l'alcalde Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, ha recordat que «en la quarta edició ja parlàvem de consolidació i en aquesta cinquena hem volgut fer un pas més introduint el concurs de vídeos casolans, uns documents que han de ser reconeguts. La clau dels Benet Games és el treball en equip». El regidor d'esports, Tomàs Casero ha destacat que entre els estands de la fira hi haurà la policia local que vendrà braçalets i escuts solidaris en favor de Sant Joan de Déu. En aquest cas endavant cap a la solidaritat no podem oblidar-nos de la caminada solidaria per a Althaia». Albert Balcells, gerent d'Ocisport, ha reconegut que «això dels Benet Games, primer va ser una idea boja, però ens va atrapar. Ara el nostre objectiu també és la solidaritat i la salut». Precisament, Antònia Raich, cap de servei de comunicació d'Althaia té clar que «tothom fa alguna cosa relacionada amb l'esport, i nosaltres el que fem és donar-li sentit amb el nostre projecte solidari com és l'hospital de dia d'oncologia».