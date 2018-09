El City de Guardiola haurà de millorar a la Champions

Després d'haver conquerit la Premier League la temporada passada amb un récord de 100 punts i de demostrar que no tenia rival a Anglaterra, aquest curs el Manchester City, dirigit pel tècnic santpedorenc Pep Guardiola, es va marcar com a objectiu principal expandir el seu poder en la màxima competició continental, la Lliga de Campions. Els més de 600 milions d'euros invertits en fitxatges després de l'arribada del bagenc a terres angleses van il·lusionar els aficionats citizens, que veien més proper el somni d'alçar l'orelluda per primera vegada a la història.

Però els resultats obtinguts a Europa pel club anglès semblen constatar que, de moment, la Champions se li resisteix. I és que després de la derrota de dimecres contra l'Olympique de Lió per 1-2, el City s'ha convertit en el primer equip anglès en encadenar quatre derrotes seguides a la màxima competició europea. Des que va golejar el Basilea en l'anada de vuitens de final de la temporada passada (0-4), el conjunt dirigit per Guardiola no ha aconseguit ni guanyar ni empatar en la competició. En la tornada, el City va perdre per 1-2 davant el conjunt suís, i posteriorment hi va haver les dues derrotes en els duels de quarts amb el Liverpool i la desfeta en la jornada iniciar d'aquesta edició contra els francesos. El proper dimarts 2 d'octubre, al camp del Hoffenheim, Guardiola intentarà trencar aquesta mala ratxa i començar a guiar el City cap a cotes llunyanes a la Champions.