El pilot fruitosenc Ramon Brucart s'alça campió de Catalunya a Bellpuig

arxiu particular

Brucart aixeca el trofeu arxiu particular

En el circuit lleidatà de Bellpuig es van disputar les darreres curses del Campionat de Catalunya de motocròs de la present temporada. Unes curses en què el pilot de Sant Fruitós Ramon Brucart, del Moto Club Can Taulé, es va proclamar campió de la categoria MX-3 amb la seva Suzuki, després d'aconseguir dos segons llocs en les dues curses, que li donaven els punts suficients per obtenir el títol. Ambdues curses van ser guanyades per Ivan Cervantes.

A la categoria MX-Elit, el manresà Lluís Riera, de l'AMV Torroella, amb Yamaha, va proclamar-se subcampió. El títol va ser per a l'osonenc Nil Arcarons. D'altra banda, en la categoria MX-5, el pilot de KTM Antoni Mas Soteras, del Moto Club Fonollosa, va acabar quart en la primera cursa i no va puntuar en la segona, en quedar a només 6 punts del títol, i es va classificar en el quart lloc final.

Brucart ha estat un habitual dels podis aquesta temporada, especialment a l'estiu, quan, entre altres fites, es va proclamar subcampió d'Espanya en la categoria màsters, a la localitat madrilenya de San Martín de la Vega.

En aquella prova tot apuntava que Brucart no faria un bon paper pels problemes que va tenir en els entrenaments, però, finalment, una gran feina d'equip li va permetre aconseguir la segona plaça.

Un mes abans, el bagenc es va erigir campió de Catalunya en la primera competició, després d'estar un mes i mig fora dels circuits per una lesió al genoll dret.