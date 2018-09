Sant Fruitós es prepara per a la Running Night Entre Vinyes

Demà al vespre, al Mas de Sant Iscle es disputarà la segona edició de la cursa nocturna Sant Fruitós Running Night, en un entorn magnífic ple de vinya i historia.

Amb prop de 200 inscrits, s'espera una gran afluència tant de participants com de persones que vagin a gaudir d'aquest magnífic comiat de la temporada d'estiu. La cursa, que s'iniciarà a les 21h, tindrà dues modalitats, una de 10 km per als que la faran corrent i una de 7 km per als que la facin caminant. Hi haurà sis categories en la modalitat de córrer, en què es premiaran els tres primers classificats de cada categoria. Tanmateix, tots els participants rebran un entrepà de botifarra, una copa de vi del Mas de Sant Iscle i un obsequi de participació. Com a novetat d'aquest any, hi haurà un un servei de fisioteràpia per a tots els participants a la cursa.