La Tercera engega amb cinc equips de casa

Demà, la Tercera Divisió de futbol sala, abans anomenada Primera Nacional B, inicia un nou curs amb cinc equips de la Catalunya Central: Sala 5 Martorell, FS Solsona, FS Sant Esteve Sesrovires, CFS Esparreguera i CEFS Santpedor. L'objectiu de la majoria d'aquests conjunts és «ser competitius» i «segellar la permanència sense patiments».

L'excepció és el Sala5 Martorell. L'equip del Baix Llobregat Nord va patir un dolorós descens, de Segona B a Tercera, en finalitzar la temporada 2016-17. Tal com assenyala Xavier Torres, directiu de l'entitat, «la pèrdua de categoria va comportar la marxa de molts jugadors i ens va obligar a fer un equip nou». Aquest fet no va impedir als martorellencs signar la tercera posició final al grup 2 de Tercera Divisió, però sí competir pel títol i el consegüent ascens amb el Futsal Lleida. Enguany, Víctor González, tècnic del Sala 5 Martorell, ha bastit un equip jove però talentós amb la intenció de recuperar una plaça a Segona B.

El retorn a la Divisió d'Honor Catalana del CEFS Santpedor va ser més exitós del previst. Els d'Agustí Comas van protagonitzar una temporada in crescendo que els va conduir a un nou ascens. Enguany, el tècnic santpedorenc advoca perquè l'equip «s'adapti al nivell d'exigència de Tercera Divisió i sigui competitiu». Lògicament, la permanència és l'anhel que persegueixen els bagencs.

Segellar la continuïtat a Tercera també és l'objecte del Trepovi FS Solsona. Els de Jaume Sabata i Gerard Valverde van aconseguir una meritòria cinquena posició el curs passat, però la baixa dels dos porters (Albert Seuba i Xavi Llordella) i la retirada del tanca Eliseu Ribalta, el catalitzador del joc ofensiu solsoní, auspicien que Gerard Valverde certifiqui que «la permanència és el nostre repte».

Marc García, entrenador del FS Sant Esteve Sesrovires, assenyala que «la temporada passada, els jugadors van fer grans partits i van delectar l'afició amb un joc agosarat». La baixa de dos dels pilars sesrovirencs, el pivot Toni Sánchez, màxim golejador de la categoria, i l'ala tanca Nil Roijals, que han fitxat per equips de Segona B, ha obligat a refer el grup. La reincorporació de Fran Carmona i d'Edu Allende hauria de garantir mantenir-se folgadament.

Per últim, el CFS Esparreguera, l'únic equip de casa nostra que jugarà al grup 1 –els altres competiran al 2–, estrena responsable tècnic, Jorge Rubio, després de patir fins al darrer alè l'última temporada. Assolir una còmoda permanència s'albira com un propòsit realista per als esparreguerins.