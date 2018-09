El Baxi s'enfonsa a la represa davant el Morabanc Andorra

El Baxi Manresa va tancar anit la pretemporada amb una derrota davant el Morabanc Andorra, a Balaguer (85-66). En el cinquè amistós previ a l'inici de la lliga, diumenge que ve a Madrid, contra el Movistar Estudiantes, els de Joan Peñarroya van poder comptar amb Álvaro Muñoz, ja recuperat de la seva lesió (va estrenar-se com a capità), i amb el pivot haitià Cady Lalanne, que va fer el seu debut després de només una setmana d'entrenaments amb l'equip per uns problemes amb el visat que no el permetien desplaçar-se a Manresa.

El Baxi Manresa i el Morabanc Andorra, l'exequip de Peñarroya, ja s'havien enfrontat un altre cop en aquesta mateixa pretemporada, a Sant Julià de Vilatorta. En aquella ocasió, però, el Baxi Manresa van imposar-se en un emocionant duel per 77 a 75.

Després de dos primers quarts igualats (38 a 39) al descans, els de Peñarroya es van anar diluint a la represa i, sobretot al darrer quart van encaixar un parcial molt desfavorable de 24 a 13.