El Castellet incorpora al seu organigrama dos tècnics estrangers

arxiu particular

Loving Olanrewaju, Josep Lluís Martín i Hasain Bunnel arxiu particular

El Club Bàsquet Castellet incorpora al seu organigrama el nord-americà Hasain Bunnel i el britànic Loving Olanrewaju, que entrenaran i donaran suport a diversos equips de l'entitat bagenca, com ara l'infantil masculí, l'infantil femení, el premini mixt i l'escola de bàsquet. Com a valor afegit, els jugadors i jugadores d'aquestes formacions faran part dels seus entrenaments en llengua anglesa, així que aprofitaran la pràctica esportiva per millorar les seves habilitats amb el llenguatge.

A més d'exercir de tècnic, Olanrewaju, un ala pivot d'1,94 metres i 31 anys, competirà amb el conjunt sènior del club a Tercera Catalana. D'altra banda, Bunnel, que també és ala pivot, fa 1,97 metres, té 29 anys i va acabar la temporada passada al Salt, de lliga EBA, jugarà a Copa Catalunya, a les files de l'Artés. La iniciativa de dur entrenadors estrangers ha estat capitanejada pel director tècnic de l'entitat, Josep Lluís Martín, qui ha fet les gestions necessàries i s'ha encarregat de l'acollida dels nouvinguts.