El PetroPintó es reforça amb la nord-americana Mercedes Rogers

El PetroPintó Asfe, que enguany competeix a Copa Catalunya femenina, va incorporar fa pocs dies la nord-americana Mercedes Rogers, que prové de la universitat de McNeese State, de la primera divisió de la NCAA. Allà, la jugadora de 1,83 metres d'alçada va fer unes mitjanes de 8,1 punts i 7,7 rebots. Rogers debutarà amb el conjunt de Sant Fruitós de Bages aquesta tarda, a partir de les 17.45 h, a la pista del Lleida.

A més de la nord-americana, l'equip bagenc està format per set de les jugadores que van assolir l'ascens la temporada passada des de Primera Catalana: Alba Muns, Cristina Moya, Èlia Hinojosa, Sílvia López, Laia Giménez, Berta Manuel i Mariona Teixidó. Aquesta última, però, s'incorporarà a l'equip el desembre. Per la seva banda, Paula Orive i Anna Parcerisa no continuaran, ja que estan en un Erasmus, i en canvi s'incorporen jugadores contrastades a la categoria com Alexandra Rueda, Ruth Blasco i Anna Freixas, així com el retorn de la júnior Queralt Pujol.