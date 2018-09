El Puig-reig jugarà un amistós d'alt nivell dijous amb el Badalona

El proper dijous, 27 de setembre, a les 7 de la tarda, el Puig-reig tindrà un vistant de luxe al camp municipal. El Badalona, conjunt de Segona Divisió B, jugarà un partit de caire amistós amb el conjunt berguedà de Tercera Catalana. Els balalonins, entrenats per Ramon Maria Calderé, no han tingut una arrancada gaire positiva a la lliga, fins al punt que, en les quatre jornades disputades, els escapulats tenen tres punts i encara no coneixen la victòria, amb tres empats i una derrota.