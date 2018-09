El Baxi tindrà el base cansat a mitja temporada?

El Baxi Manresa ha construit un projecte amb cara i ulls per afrontar la nova etapa a l'ACB. L'aposta per jugadors com Alex Renfroe és una clara demostració d'intencions per part del club manresà. Ningú questiona això, però si que és cert que poden haver-hi dubtes amb el seu estat físic i més després que el base nord-americà hagi seguit competint, durant l'estiu, a la lliga de Puerto Rico. El nord-americà va arribar fins a la fase final de la competició i això va provocar que no comencés la pretemporada amb l'equip manresà i que s'incorporés en el tram final de la preparació.

En els dos partits que ha disputat el Baxi en la preparació, a Renfroe se l'ha vist amb molt ritme i amb un punt més de velocitat que els seus companys. Malgrat tot, la pregunta és si aquest rendiment físic de Renfroe es pot veure minvat de cara al futur pel simple fet de no haver descansat, ja no només físicament, sinó també mentalment.

Per aclarir-ho, el manresà Jordi Puigdellívol, un dels traumatòlegs més importants en l'àmbit estatal i membre de l'equip mèdic del FC Barcelona Lassa de bàsquet, ens explica que «el risc principal és en l'àmbit cardiovascular. Un esportista professional que treballa a un ritme físic molt alt per un llarg període de temps tendeix a que les parets del seu cor s'eixamplin, adaptant-se a la càrrega física que li proporciona el cos. Llavors, això no és bo per a l'esportista perquè poden aparèixer problemes cardiovasculars», comenta.

Ara bé, actualment els jugadors professionals de bàsquet, però en general també en la resta d'esports, la seva condició física està monitoritzada de forma exhaustiva i precisa. «Avui dia el risc de patir lesions en jugadors menys descansats, que pateixen càrregues de treball molt elevades, és inferior pel fet que el club realitza moltes proves prèvies a l'inici i durant la temporada», explica Puigdellívol.

Pel que fa a les articulacions, el manresà explica que «especialment la zona del genoll és la que més pateix de tota aquesta activitat física. També és cert que els jugadors professionals es coneixen el cos i ells mateixos ja se'l regulen. A més, en el cas de l'Alex, és un jugador veterà que fa molt temps que competeix a primer nivell i coneix perfectament les seves condicions».

Puigdellívol coneix bé el jugador de la seva breu etapa al Barça Lassa. «És un jugador de poc pes amb una constitució atlètica. El primer que s'ha de controlar és sempre el pes del jugador, per tant, en el seu cas no és un factor que el pugui afectar. El fet de ser lleuger el protegeix més, però, igualment, el risc de lesió segueix existint.

Confiança des del club

«Estic bé, no em preocupa el fet de no haver descansat. Jo visc pel bàsquet i si no m'hagués sentit capaç de competir tan temps seguit, no ho hauria fet». Aquest és el missatge de tranquil·litat que va llançar Renfroe en el media day del Baxi Manresa. El jugador té confiança màxima en treballar a ple rendiment durant tota la temporada.

El nord-americà no és l'únic que es mostra optimista amb el seu no descans. Adrián Rubio viu la seva segona temporada com a preparador físic de l'equip bagenc. Rubio és una de les persones que manté un contacte més directe amb Renfroe des de la seva arribada i també és una de les persones que ha seguit la seva situació des de l'inici. «Des que va arribar vam valorar com estava, no sabíem en quin estat arribava. Va arribar malalt per un constipat i l'hem anat introduït a poc a poc al grup», assegurava.

El preparador de La Rioja explicava que «s'ha de tenir en compte que, en els play-off de Puerto Rico, l'Alex jugava 20-25 minuts per partit, però no entrenava durant la setmana. En aquest sentit, arriba menys fatigat del que podria ser. Tot i això, una fatiga crònica pot aparèixer i haurem d'estar atents. «El més important és mantenir una comunicació constant amb el jugador. Es tracta d'un home de poc pes i no necessita molt treball físic per competir», comentava Rubio.

Recordem que l'ex-blaugrana Renfroe va jugar la temporada passada al Galatasaray truc i després va signar amb l'Avellino italià per jugar els play-off. En finalitzar la competició, una setmana després, va fitxar pels Leones de Ponce, on va ser-hi com a jugador estrella fins a la primera setmana de setembre.