Tebas es mostra «optimista» pel Barça-Girona de Miami

El president de la Lliga Santander, Javier Tebas, va assegurar que segueix «sent optimista» sobre la celebració a Miami del partit Girona-Barcelona, després de rebre una carta de la Federació Espa-nyola de Futbol (RFEF) en la qual li demana més documentació.

Tebas feia aquesta declaració després que la Cadena Cope assegurés que la RFEF impedirà que se celebri el partit corresponent a la jornada 21 de la lliga.

«Ens estan demanant més documentació i és el que prepararem. És una carta bastant llarga, no l'he llegit sencera, però segueixo sent optimista. No està dient que no, està demanant més documentació per poder resoldre-ho. Que evidentment moltes ganes no les té, ho tinc clar», va dir.

Al final de la reunió de la Comissió Delegada de la lliga, Tebas va llegir l'últim paràgraf de l'escrit de la RFEF, en què li comunica que no pot «avançar en la tramitació» fins que no remeti «la documentació aclaridora i es garanteixi el degut compliment dels preceptes legals per poder resoldre-la conforme a dret i a les regles i criteris que puguin fixar la FIFA i la UEFA».

Segons Tebes, això «no és un tema d'egos, sinó un tema estratègic». «Mai he tingut cap tipus d'ego», declarava el president de la lliga.