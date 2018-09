arxiu particular

Mercè Mas (dreta) va quedar tercera en varmint pesant a Amposta arxiu particular

En el campionat de Catalunya de BR-50 aire, celebrat al Club de Tir Montsià, a Amposta, Mercè Mas, del CT Precisió Manresa, va ser tercera en varmint pesant en una classificació dominada per Josep A. Olea (CT Martorell). En aquesta mateixa modalitat, Santi Sagué va ser cinquè i Anna M. Herrera, setena. En varmint lleuger, tercer lloc d'Antoni Gené. Per equips, en varmint pesant, segona plaça per al CT Precisió Manresa.