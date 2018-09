El Viladecans és tot un os per a les aspiracions del Manresa

Un dels tres equips que han sumat els nou punts al grup 2 de Primera Catalana, el Viladecans, serà demà el rival del Manresa al Nou Estadi (12 h). Així, els manresans reben un dels conjunts més potents de la categoria i un clar aspirant a la lluita per a les posicions capdavanteres. L'entrenador del Manresa, Piti Belmonte, considera el Viladecans com a «clar favorit al títol. Ja porta anys treballant amb un grup de jugadors important i amb el mateix entrenador, i això és una avantatge que els altres conjunts no tenen. A més, ha començat amb una bona dinàmica».

El Manresa tampoc no ha començat malament la competició, amb dues victòries i una derrota. Ha marcat nou gols i n'ha encaixat sis. Sobre aquesta segona xifra, Belmonte té clar que «amb només tres jornades no podem fer cas d'aquests números. No podem treure conclusions, tot i que és clar que hem d'estar al cas per millorar en aquest aspecte». Del rival, Belmonte diu que «sempre ha destacat per la solidaritat defensiva, però aquesta temporada sembla que ha fet un pas endavant, un salt de qualitat, ofensivament parlant». El Manresa té avui les baixes de Mouha i Biel Rodríguez.

En el mateix grup, l'Igualada buscarà la primera victòria, després de dos empats i una derrota, aquesta tarda al camp del Cambrils (17.45 h). Els costaners tampoc no s'han estrenat pel que fa a triomfs i tenen el mateix balanç que els igualadins, dos empats i una ensopegada.