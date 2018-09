Barça i Girona mesuren dinàmiques

El Barça rep avui al Camp Nou, a tres quarts de nou, un Girona que viu un moment idíl·lic, tant pel que fa a joc com als resultats. Els d'Eusebio ocupen el sisè lloc a la classificació, amb set punts, després dels meritoris triomfs assolits a Vila-real (0 a 1) i davant el Celta a Montilivi (3 a 2).

Els blaugrana van mostrar una lleu millora en el seu joc dimarts, en el debut a la Lliga de Campions davant el PSV Eindhoven (4 a 0). Tot i això, el joc ofensiu dels d'Ernesto Valverde va ser massa lent per desestabilitzar el sistema defensiu de qualsevol oponent d'entitat i la golejada va ser fruit de la tossuderia de Leo Messi per conquerir aquesta competició i de les accions individuals dels talentosos futbolistes barcelonistes.

Curiosament, les últimes setmanes, el derbi entre gironins i barcelonins ha acaparat l'atenció dels mitjans de comunicació especialitzats. Però el partit que ha generat debat i polèmica és el que s'ha de jugar a la segona volta, ja que ha estat designat per ser el primer matx de la Lliga Santander que es jugui als Estats Units, decisió que encara no ha estat validada, ja que no té el suport de la federació estatal ni del sindicat de futbolistes.

El calendari competitiu del líder de la lliga comença a compactar-se i fins a mitjan octubre, quan es produiexi una nova aturada per disputar els partits de les seleccions, els blaugrana hauran de jugar un partit intersetmanal i un altre el cap de setmana.

Atorgar confiança a Lenglet

Valverde va alinear contra el PSV al pressumpte onze titular. Això fa preveure que avui, el tècnic basc, introdueixi canvis a l'equip inicial per dosificar alguns dels seus millors futbolistes. Una de les modificacions més versemblants és que faci jugar un eix de la defensa format per Piqué i el francès Clément Lenglet. Umtiti no podrà jugar el pròxim partit de la Lliga de Campions per sanció. Per tant, Valverde hauria d'aprofitar els propers partits de lliga per afermar la parella de centrals que haurà de jugar al camp del Tottenham. Més dubtós és que el basc doni una tercera oportunitat a Nelson Semedo al lateral dret.

Sense caure en els excessos de Donostia, quan l'entrenador nascut a Viandar de la Vera va canviar tota la línia de migcampistes, Valverde hauria de confiar en alguns dels migacmpistes que demanden protagonisme: Arthur, Rafinha, Arturo Vidal o el recuperat Denis Suárez. La lesió de Malcom dificulta les rotacions a la davantera, oimés quan Démbéle marca partit rere partit.

Ernesto Valverde va acceptar «esportivament» les crítiques que ha generat el joc del Barça i, sobre el partit d'avui, va afirmar que «intentarem guanyar i jugar bé, però fer-ho no és tan senzill com la gent pensa. Sóc conscient del nivell d'exigència intrínsec al Barça».

El Girona afronta la seva segona visita al Camp Nou a la Lliga Santander amb les baixes dels defenses Johan Mojica i Carles Planas. El manresà Èric Montes ha estat convocat per un Eusebio que va reflexionar a la sala de premsa: «Hem de tenir clares les nostres virtuts, aprofitar-les al màxim i anar al Camp Nou amb determinació. Serà molt complicat puntuar, però ho intentarem».